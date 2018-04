Polizei Gelsenkirchen / Schwerverletztes Kind bei Verkehrsunfall ...

Schwerverletztes Kind bei Verkehrsunfall in Horst

Gelsenkirchen - Am Montag, den 09.04.2018, gegen 13:30 Uhr, bog ein 35-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchenan der Kreuzung Turfstraße/ Essener Straße bei Grünlicht von der Turfstraße nach rechts in die Essener Straße ab. Ein neunjähriges Mädchen wollte gerade, ebenfalls bei Grünlicht, die Essener Straße passieren. Der Autofahrer bremste, konnte aber einen Zusammenstoß mit nicht verhindern. Ein Rettungswagen brachte das schwerverletzte Kind zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

