Polizei Gelsenkirchen / Sprengung von Zigarettenautomaten

Sprengung von Zigarettenautomaten

Gelsenkirchen - In der Nacht zu Freitag, den 15.03.2019 sowie in der Nacht zum heutigen Samstag, den 16.03.2019 wurden auf der Virchowstraße im Stadtteil Gelsenkirchen-Ückendorf jeweils ein Zigarettenautomat gesprengt und dabei erheblich beschädigt. Zur Begehung dieser Straftaten wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand in beiden Fällen sogenannte "Polenböller" genutzt. Personen wurden nicht verletzt, sonstige Sachschäden wurden der Polizei ebenfalls nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu möglichen Tätern und/oder ihren Aufenthaltsorten machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache).

