Polizei Gelsenkirchen / Straßenraub

Straßenraub

Gelsenkirchen - Am 31.10.2018 gegen 10:00 Uhr wurde ein 36-jähriger Gelsenkirchener von zwei bislang unbekannten Tätern auf der Straße "Im neuen Kamp", Nähe Hallenbad, im Ortsteil Horst zunächst angesprochen und dann gegen eine Hauswand gedrückt und dort festgehalten. Anschließend wurde dem Opfer seine Umhängetasche in der sich unteranderem seine Geldbörse und sein Handy befanden entwendet. Die Täter flüchteten danach in Richtung Turfstraße.Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: 1. 40- 50 Jahre alt, Dreitagebart, angegraut, ca 180 cm groß, dunkelblonde kurze Haare, Kinngrübchen, normale Figur, grauer Parka, grüne Jeans. 2. 26-36 Jahre alt, etwas kleiner als der Mittäter, braune gegelte etwas längere Haare, pummelige Figur, grauer Jogginganzug. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

OTS: Polizei Gelsenkirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/51056 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_51056.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen Leitstelle EPHK Wieschermann Telefon: 0209/365 2160 E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de