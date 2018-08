Polizei Gelsenkirchen / Verkehrsunfall mit verletztem Kind in ...

Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Gelsenkirchen-Rotthausen

Gelsenkirchen - Am Samstag befuhr ein 47-jähriger Gelsenkirchener gegen 18:30 Uhr mit seinem Pkw die Gottfriedstraße in südöstlicher Richtung. In Höhe eines Kinderspielplatzes trat plötzlich ein Kind zwischen zwei parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer bemerkte den 9-Jährigen zu spät. Der Junge wurde vom rechten Außenspiegel des Pkw erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei wurde er im Gesichtsbereich und an den Beinen verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde das Kind in ein örtliches Krankenhaus verbracht und verblieb dort stationär.

OTS: Polizei Gelsenkirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/51056 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_51056.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen Leitstelle Mahn, PHK'in Telefon: 0209/365 2160 E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de