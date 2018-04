Polizei Gelsenkirchen / Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Gelsenkirchen - Am Freitag kam es gegen 16:10 Uhr in Gelsenkirchen-Schalke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW- und einem Motorradfahrer. Beim Linksabbiegen von der Königsberger Straße in die Magdeburger Straße übersah ein 57-jähriger Pkw-Fahrer einen 58-jährigen Kradfahrer, der die Magdeburger Straße in Richtung Bismarckstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer musste mit Kopfverletzungen und Frakturen einem Krankenhaus zugeführt werden, in dem er stationär verblieb.

