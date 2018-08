Polizei Gelsenkirchen / Verkehrsunfall mit verletzter ...

Verkehrsunfall mit verletzter schwangerer Frau

Gelsenkirchen - Am Freitag befuhr eine 26-jährige Bochumerin gegen 14:05 Uhr die Hattinger Straße aus Fahrtrichtung A40 kommend in Richtung Gelsenkirchen. Als die Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt anhielten, versuchte sie ihren Pkw zum Stehen zu bringen. Dabei verwechselte sie das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr auf das vor ihr stehende Fahrzeug eines 50-jährigen Bochumers auf. Bei dem Aufprall wurde der 50-Jährige leicht verletzt, die 29-jährige schwangere Beifahrerin der Unfallverursacherin wurde aus Sorge um das ungeborene Kind in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Dort verblieb sie stationär. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden.

