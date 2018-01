Polizei Gelsenkirchen / Verkehrsunfall mit vier verletzten ...

Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen in Gelsenkirchen- Rotthausen

Gelsenkirchen - Ein 19-jähriger Gelsenkirchener , der mit 3 weiteren Mitfahrern (18 (m), 19 (m) und 36 (w, schwanger) Jahre, befuhr die Landschede in Rotthausen und beabsichtigte auf die Achternbergstraße abzubiegen. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeugführer vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit über die Fahrbahn der Achterbergstraße rutschte und gegenüber der Landschede gegen einen Baum prallte. Alle Personen wurden in örtliche Krankenhäuser in Essen und Gelsenkirchen mittels RTW verbracht, wobei die 36-jährige schwangere Gelsenkirchenerin stationär verblieb und die 3 männlichen Personen nach ambulanter Behandlung entlassen wurden. Der verunfallte Pkw erlitt einen Totalschaden.

