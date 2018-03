Polizei Gelsenkirchen / Vermisste Seniorin leider verstorben ...

Vermisste Seniorin leider verstorben aufgefunden

Gelsenkirchen - Am Sonntagnachmittag, gegen 16:30 Uhr fand ein Hausbewohner an der Cranger Straße, im Ortsteil Buer, die Leiche der vermissten 78-jährigen Seniorin. Die 78-Jährige hatte sich am 15.03.2018 aus der Seniorenwohnanlage an der Haunerfeldstraße, im Ortsteil Erle entfernt. Die Polizei hat keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden.

