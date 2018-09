Polizei Gelsenkirchen / Versuchter Straßenraub in der Neustadt - ...

Versuchter Straßenraub in der Neustadt - Zeugenaufruf -

Gelsenkirchen - Am Samstag, 08.09.2018, gegen 19:00 Uhr versuchte eine bisher unbekannte männliche Person, einen 28-jährigen Gelsenkirchener auf dem Wiehagen in Gelsenkirchen-Neustadt die Geldbörse zu rauben. Das Opfer setzte sich zur Wehr, worauf der Täter ein Messer zückte und den Gelsenkirchener damit leicht am Kopf verletzte. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt. Ein Rettungswagen brachte den 28-jährigen Gelsenkirchener zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Von hier wurde die Polizei verständigt. Der Unbekannte hatte deutsches Aussehen, war ca. 180cm groß, über 40 Jahre alt, von kräftiger Statur, hatte eine Glatze, ein auffälliges Tattoo am Hinterkopf und trug ein schwarzes Tanktop. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen und/ oder seinem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365 - 8112 (KK21) oder - 8240 (Kriminalwache).

OTS: Polizei Gelsenkirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/51056 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_51056.rss2

Rückfragen bitte an: PHK Stolp Polizei Gelsenkirchen Leitstelle Telefon: 0209/365 2160 E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de