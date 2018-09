Polizei Gelsenkirchen / Vom Wettbüro ins Polizeigewahrsam

Vom Wettbüro ins Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen - Am Samstagabend wurde durch einen Mitarbeiter eines Wettbüros an der Polsumer Straße die Polizei zu Hilfe gerufen, als ein alkoholisierter Gast andere anwesende Spieler anpöbelte. Auch auf die eintreffenden Beamten reagierte der 36-jährige gleich aggressiv und aufgebracht. Als er nach einem ausgesprochenen Platzverweis erneut zum Wettbüro zurückkehrte, wurde er durch die Beamten in Gewahrsam genommen und sollte dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Im Streifenwagen wehrte sich der Randalierer derart massiv durch Tritte und Kopfstöße in Richtung der Beamten, dass die Fahrt mehrfach unterbrochen werden musste. Er wurde schließlich gegen seinen heftigen Widerstand in eine Zelle eingeliefert, von wo er nach erfolgter Ausnüchterung wieder entlassen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

OTS: Polizei Gelsenkirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/51056 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_51056.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen Susanne Skok, PHK'in Leitstelle Telefon: 0209/365 2160 E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de