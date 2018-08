Polizei Gelsenkirchen / Widerstand eines 19-Jährigen

Widerstand eines 19-Jährigen

Gelsenkirchen - Am 24.08.18, gegen 20:50 Uhr, randalierte ein alkoholisierter 19jähriger Gelsenkirchener an einer Bushaltestelle am Musiktheater und beleidigte die dortigen Passanten. Auch durch die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten ließ er sich nicht beruhigen, sondern beleidigte sie auch noch. Sie nahmen ihn mit ins Polizeigewahrsam. Dagegen sperrte sich der 19-Jährige mit aller Kraft. Er konnte nach erfolgter Ausnüchterung den Heimweg antreten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

