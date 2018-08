Polizei Gelsenkirchen / Widerstand gegen Polizeibeamte nach ...

Widerstand gegen Polizeibeamte nach vorausgegangener Körperverletzung

Gelsenkirchen - Am Freitag, den 17.08.18 gegen 23:45 Uhr wurde die Gelsenkirchener Polizei zum Heinrich-König-Platz in der Altstadt gerufen. Drei männliche Gelsenkirchener waren dort während einer öffentlichen Veranstaltung in Streit geraten. Dabei schlug ein 44-jähriger seinem 50-jährigen Bekannten mit der Faust ins Gesicht. Als die hinzugerufene Polizei die Personalien der Beteiligten feststellen wollte, reagierten zwei der beteiligten Männer derart aggressiv, dass letztlich deren Ingewahrsamnahme notwendig wurde. In diese polizeilichen Maßnahmen mischte sich daraufhin eine Gruppe von ca. sechs bis dahin unbeteiligter Personen ein, so dass der Einsatz von Zwangsmitteln nicht mehr vermeidbar war. Ein 47-jähriger Gelsenkirchener wurde dabei durch einen Polizeidiensthund gebissen. Der Mann wurde in einem örtlichen Krankenhaus ambulant behandelt und im Anschluss daran ebenfalls dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

