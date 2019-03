Polizei Gelsenkirchen / Widerstand gegen Polizeibeamte nach ...

Widerstand gegen Polizeibeamte nach Verkehrsunfall mit Flucht

Gelsenkirchen - Am Samstag, 30.03.19 gegen 23:00 Uhr kam es Ortsteil Erle auf der Haunerfeldstraße zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Auto mit einer Laterne kollidierte. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug vom Unfallort. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte die vermeintliche 71-jährige Fahrerin an der Wohnanschrift angetroffen werden. Da sie deutlich alkoholisiert war, sollte ihr eine Blutprobe entnommen werden. Ihr leicht alkoholisierter, 76-jähriger Ehemann versuchte jedoch diese Maßnahme zu verhindern. Zunächst versuchte er die Beamten wegzudrängen. Als ihm dies nicht gelang, schlug er um sich, so dass er letztlich zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Daraufhin schlug die Ehefrau den agierenden Beamten gegen die Schulter, so dass sie ebenfalls fixiert werden musste. Anschließend wurde der Ehemann zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht. Der Frau wurde auf der Polizeiwache Buer eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

OTS: Polizei Gelsenkirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/51056 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_51056.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen Leitstelle EPHK Wieschermann Telefon: 0209/365 2160 E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de