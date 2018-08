Polizei Gütersloh / 17-Jähriger leistet Widerstand

17-Jähriger leistet Widerstand

Gütersloh - Gütersloh (CK) - Am Dienstagmittag (28.08., 11.50 Uhr) wurde die Polizei darüber informiert, dass sich ein17-jähriger Jugendlicher aus Afghanistan im Kreishaus aufhalten solle, was er trotz bestehenden Hausverbotes nicht verlassen wollte. Er hielt sich im Treppenhaus des Foyers auf und schrie die Mitarbeiter an. Das Hausverbot war dem 17-Jährigen ausgesprochen worden, weil in der Vergangenheit mehrfach aggressiv gegen das Personal des Kreishauses Gütersloh aufgetreten war.

Nachdem sich der 17-Jährige auch der Polizei aggressiv und uneinsichtig gegenüber zeigte, sollte er zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte sich der Jugendliche vehement. Er schlug mit den Händen und stieß mit dem Kopf in Richtung der Beamten. Zudem versuchte er zu beißen. Schlussendlich konnte der Jugendliche in Gewahrsam genommen werden. Ein 32-jähriger Polizist wurde durch die Widerstandshandlung des Mannes leicht verletzt.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

OTS: Polizei Gütersloh newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/23127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_23127.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869 0 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/