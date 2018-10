Polizei Gütersloh / 29-jähriger Mann nach Belästigung von Frauen ...

29-jähriger Mann nach Belästigung von Frauen erwischt

Gütersloh - Harsewinkel (FK) - Am Dienstagnachmittag (02.10., 17.10 Uhr und 17.15 Uhr) meldeten sich unabhängig voneinander zwei Frauen aus Harsewinkel bei der Polizei.

Sie gaben an, von einem Mann belästigt worden zu sein. In beiden Fällen sei der bis dahin unbekannte Täter an den Frauen vorbei gefahren und habe ihnen an das Gesäß gefasst.

Um 17.10 Uhr kam es zu einem solchen Vorfall an der Münsterstraße. Dabei wurde eine 22-Jährige Opfer des Täters. Um 17.15 Uhr kam es zu einer zweiten Tat an dem Dechant-Budde Weg. Nachdem der Täter einer 32-Jährigen zunächst an das Gesäß fasste, bot er ihr zudem noch Bargeld an.

In beiden Fällen fuhr der Mann mit einem Fahrrad davon.

Aufgrund der Zeugenbeschreibungen konnten der Mann gegen 21.00 Uhr angetroffen werden. Er hielt sich zu dem Zeitpunkt wieder in der Münsterstraße auf. Bei dem Mann handelt es sich um einen 29-Jährigen, welcher in Harsewinkel wohnt. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ob ein ähnlich gelagerter und am Dienstag bei der Polizei gemeldeter Sachverhalt (siehe Pressebericht vom 02.10.) mit diesen Taten in Zusammenhang steht, wird derzeit durch die Kriminalpolizei ermittelt.

