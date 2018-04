Polizei Gütersloh / 31-jährige Ladendiebin wehrt sich massiv

31-jährige Ladendiebin wehrt sich massiv

Gütersloh - Rheda-Wiedenbrück (CK) - Am Samstagabend (07.04., 19.45 Uhr) beobachtete ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes am Feldhüserweg eine Frau, die mehrfach versuchte, den Supermarkt mit einer prall gefüllten Einkaufstasche durch den Eingang zu verlassen.

Als es ihr schließlich gelang, sprach der Mitarbeiter sie auf die nicht bezahlten Einkäufe in ihrer Tasche an und bat sie in die Büroräume des Marktes. Kurz vor der Tür weigerte sich die Frau jedoch weiterzugehen; sie schlug um sich und versuchte zu flüchteten. Aufgrund dessen kamen zwei weitere Mitarbeiter ihrem Kollegen zu Hilfe und alarmierten parallel dazu die Polizei.

Gegen die 31-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Räuberischen Diebstahls eingeleitet.

