Polizei Gütersloh / 31jährige Frau bei Verkehrsunfall schwer ...

31jährige Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gütersloh - Rheda-Wiedenbrück (AK) - Am Montag, dem 17.09.2018, war eine 31jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit ihrem Nissan gegen 16.15 Uhr auf der Bielefelder Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam der PKW an der Kreuzung mit der Varenseller Straße nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen eine Straßenlaterne. Diese kippte um und fiel quer über die Varenseller Straße. Die Wiedenbrückerin wurde schwerverletzt in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht (keine Lebensgefahr). Am PKW entstand Totalschaden, insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30000 Euro Der Kreuzungsbereich musste bis 18.15 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden.

