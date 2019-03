Polizei Gütersloh / 62-jährige Radfahrerin wurde schwer verletzt

62-jährige Radfahrerin wurde schwer verletzt

Gütersloh - Gütersloh (CK) - Am Dienstagmittag (19.03., 13.10 Uhr) war eine 62-jährige Radfahrerin auf dem Brockweg in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. In Höhe des Kattenstrother Wegs im dortigen Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß mit einer 52-jährigen Opel-Fahrerin aus Gütersloh, welche den Kattenstrother Weg in Fahrtrichtung B 61 befuhr.

Die Radfahrerin kam dabei zu Fall und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde sie in das St. Elisabeth Hospital gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

