Polizei Gütersloh / 71-jährige Pedelec-Fahrerin wurde schwer ...

71-jährige Pedelec-Fahrerin wurde schwer verletzt

Gütersloh - Harsewinkel (CK) - Am Mittwochmorgen (29.08., 09.10 Uhr) war eine 19-jährige Frau aus Harsewinkel mit ihrem BMW auf der Gottlieb-Daimler-Straße unterwegs. Sie beabsichtigte, nach rechts in die Brockhäger Straße in Richtung Innenstadt einzubiegen.

Während dieses Abbiegevorgangs kam es jedoch zu einem Zusammenstoß mit einer 71-jährigen Frau aus Harsewinkel, die mit ihrem Pedelec auf der Brockhäger Straße unterwegs war und aus Sicht der jüngeren Frau von rechts kam.

Die 71-Jährige wurde bei diesem auf die Motorhaube aufgeladen und fiel anschließend auf die Fahrbahn.

Dabei wurde sie schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie in das Städtische Klinikum nach Gütersloh gebracht.

Die Autofahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

