Polizei Gütersloh / 81-jähriger Mofafahrer aus Versmold auf der ...

81-jähriger Mofafahrer aus Versmold auf der Greffener Straße tödlich verunglückt

Gütersloh - Versmold - (AG) - Am Samstag (18.08.), um 12.45 Uhr befuhr ein 81- jähriger Mann aus Versmold mit seinem Mofa der Marke Peugeot die Straße Am Wiedenfeld, von der Straße Langer Weg aus kommend, in Fahrtrichtung Versmold. An der Kreuzung Am Wiedenfeld / Greffener Straße / Kämpenstraße beabsichtigte er, die vorfahrtberechtigte Greffener Straße geradeaus in Richtung Kämpenstraße, zu überqueren. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem 3er BMW, dessen 25-jähriger Fahrer aus Versmold auf der Greffener Straße, aus Richtung Versmold kommend, in Richtung Greffen unterwegs war. Der Pkw-Führer erfasste den querenden Mofafahrer frontal, wodurch dieser auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Durch den Zusammenstoß wurde er so schwer verletzt, dass der alarmierte Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Der 25-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt. Für weitere Untersuchungen wurden beide Fahrzeuge sichergestellt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Sperrung dauerte bis 16.30 Uhr an. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 31.000 Euro.

