Am Tatort eingesperrt

Gütersloh - Rheda-Wiedenbrück (RB) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizei vier verdächtige Personen am Parkplatz Am Werl in Rheda-Wiedenbrück gemeldet. Ein Anwohner hatte beobachtet, wie vier Männer im Alter von 20,21,39 und 45 Jahren sich an einem Sammelcontainer für Elektroschrott zu schaffen machten. Als die Polizei eintraf konnten zwei der Täter direkt vor Ort gestellt werden. Ein dritter versuchte zu flüchten. Doch auch diesem konnten die Beamten nach kurzer Verfolgung habhaft werden. Von dem vierten Täter fehlte zunächst jede Spur. Er hatte sich in dem Container versteckt gehalten und kam zunächst nicht mehr heraus. Kurz bevor die angeforderte Feuerwehr eintraf um den Täter herauszuschneiden, fand er dann doch noch den Weg nach draußen, wo er von der Polizei empfangen wurde. Die Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

