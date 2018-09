Polizei Gütersloh / Auffahrunfall, Motoradfahrerin leicht verletzt

Auffahrunfall, Motoradfahrerin leicht verletzt

Gütersloh - Rietberg (LG)- Am Sonntag, 30.09.18, ereignete sich gegen 12.20Uhr auf der Druffeler Str in Rietberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine 45-jährige Motorradfahrerin aus Lemgo leicht verletzt wurde. Ein 46 Jahre alter Pkw-Fahrer war mit seinem VW Golf auf der Druffeler Str. in Richtung Rheda-Wiedenbrück unterwegs. Hinter dem Pkw fuhr ein Ehepaar aus Lemgo mit zwei Motorrädern in die gleiche Richtung. Als der Pkw in Höhe der Hausnummer 117 nach links auf eine Hofstelle abbiegen wollte und verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr die Kradfahrerin von hinten auf dem VW Golf auf, kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Sie wurde mit einem RTW in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein erheblicher Heckschaden, das Motorrad wurde ebenfalls schwer beschädigt. Der Ehemann konnte sein Motorrad rechtzeitig abbremsen, er wurde nicht in den Unfall verwickelt.

