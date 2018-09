Polizei Gütersloh / Auto beschädigt, Zeugen bedroht, Widerstand

Auto beschädigt, Zeugen bedroht, Widerstand

Gütersloh - Langenberg (FK) - Zeugen meldeten der Polizei am Donnerstagabend (06.09., 22.30 Uhr) zwei randalierende Männer an der Bäckerstraße. Die Männer haben einem Zeugen nach gegen einen geparkten BMW getreten und seien anschließend mit erhobenen Fäusten auf diesen losgegangen. Der Geschädigte konnte einem Angriff ausweichen. Als im Anschluss daran die Polizei hinzukam, rannten beide Männer zunächst davon. In der Nähe konnten sie angetroffen werden.

Bei den Männern handelte es sich um zwei 30-jährige Langenberger. Beide waren alkoholisiert. Als sie zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden sollten, leistete einer der Männer Widerstand. Er versuchte mehrfach die eingesetzten Beamten mit Kopfstößen zu verletzten.

Aufgrund der Widerstandshandlung wurde dem einen Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

