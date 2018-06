Polizei Gütersloh / Auto gerät in Brand - Haus evakuiert

Auto gerät in Brand - Haus evakuiert

Gütersloh - Steinhagen (CK) - Am Sonntagabend (03.06., 20.40 Uhr) geriet ein schwarzer Mercedes, der in der Tiefgararge eines Mehrfamilienhauses an der Schumannstraße abgestellt worden war, aufgrund eines technischen Defekts in Brand.

Der dadurch entstandene Rauch zog durch die Tiefgarage in das Treppenhaus und in die Wohnungen des Hauses, so dass die etwa 80 Bewohner, die zu diesem Zeitpunkt zu Hause waren, evakuiert werden mussten. Fünf Personen wurden leicht verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht.

Weiterhin führte die Rauchentwicklung in der Tiefgarage führt zu Rußanhaftungen an den Garagenwänden.

Zudem schmolzen angrenzende Leitungen im Parkhaus, die ursächlich für eine Unterbrechung der Wasserzufuhr, des Telefon- und Internetzuganges in den benachbarten Wohngebäuden waren.

OTS: Polizei Gütersloh newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/23127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_23127.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869 0 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/