Polizei Gütersloh / Beifahrerin erliegt ihren Unfallverletzungen

Beifahrerin erliegt ihren Unfallverletzungen

Gütersloh - Harsewinkel - (AG)- Am Montag (20.08.), gegen 16.20 Uhr, ereignete sich auf der Harsewinkeler Straße in Höhe des dortigen Zementwerks ein schwerer Verkehrsunfall (s. Pressebericht vom 20.08.), bei dem vier Personen verletzt wurden. Die 84-jährige Beifahrerin aus Harsewinkel-Greffen, die mit ihrem gleichaltrigen Ehemann in einem VW Polo auf der Harsewinkeler Straße unterwegs war und bei dem folgenschweren Verkehrsunfall schwer verletzt wurde, verstarb trotz intensivster Behandlung in den Abendstunden im Krankenhaus.

