Polizei Gütersloh / Brand in Schloß Holte-Stukenbrock

Brand in Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Sonntagnachmittag (18.02., 14.00 Uhr) meldeten Zeugen eine brennende Haushälfte an dem Ulmenweg.

Anwohner hatten die Hausbewohner der anderen Haushälfte bereits über das brennende Nachbarhaus informiert. Als die Feuerwehr und die Polizei an dem Brandort eintrafen, waren alle Hausbewohner unverletzt in Sicherheit. Das Haus brannte, insbesondere im Dachbereich in voller Ausdehnung. Das Nachbarhaus wurde ebenfalls beschädigt.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Abendstunden an.

Beide Haushälften sind derzeit nicht bewohnbar.

Genaue Angaben zu der Brandursache können noch nicht gemacht werden. Die Brandexperten der Polizei Gütersloh haben ihre Ermittlungen aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf derzeit schätzungsweise 500.000 Euro.

