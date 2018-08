Polizei Gütersloh / Cannabisplantage im Maisfeld entdeckt

Cannabisplantage im Maisfeld entdeckt

Gütersloh - Verl (CK) - Am Sonntagvormittag (26.08., 11.00 Uhr) erhielt die Polizei Gütersloh über den Polizeiruf 110 einen nicht alltäglichen Einsatz.

Ein Landwirt hatte auf seinem Maisfeld am Buntenweg in Höhe der Straße Alter Ölbach verdächtige Pflanzen in Blumentöpfen vorgefunden. Als er daraufhin genauer nachsah, stellte er fest, dass es sich um Cannabispflanzen handelte. Weiterhin stieß er in dem Feld auf eine etwa 10 Quadratmeter große Plantage, auf der weitere Cannabispflanzen gezogen wurden, sowie weitere Einzeltöpfe.

Die hinzugezogenen Cannabispflanzen wurden durch Polizeibeamte entfernt und sichergestellt.

Weiterhin wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt, da von oben geklärt werden sollte, ob sich im Umfeld weitere Cannabisplantagen befinden. Dem war aber nicht so.

Bislang steht nicht fest, wer die Plantage angelegt hat. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Ein Strafverfahren wegen illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln wurden eingeleitet.

