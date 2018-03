Polizei Gütersloh / Dachstuhlbrand

Dachstuhlbrand

Gütersloh - Versmold (LG)- In der Nacht zu Sonntag, 18.03.18, wurde gegen 00.55 Uhr der Brand eines Dachstuhls an einem Mehrfamilienhaus in Versmold, Friedhofstraße, gemeldet. Ein Nachbar hatte von seinem Balkon aus zunächst knackende Geräusche gehört und einen Lichtschein gesehen. Erst nachdem der Nachbar aus dem Haus ging um nach der Ursache für die Geräusche zu suchen, entdeckte er den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Der Brandort ist der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses, das wegen eines Umbaus seit ca. einem Jahr unbewohnt ist. Der eigentliche Brand brach an einem Dachfenster zwischen den beiden Dachgeschosswohnungen aus. Obwohl das Feuer durch den starken Wind angefacht wurde, gelang es der Feuerwehr die Flammen schnell einzudämmen und schließlich zu löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15000 Euro geschätzt. Bei der näheren Untersuchung der Brandstelle stellten Feuerwehrleute fest, dass an einer Schiebetür frische Spuren eines Einbruchversuchs vorhanden waren, nicht weit von dieser Schiebetür entfernt kam es zu Ausbruch des Feuers. Weil nunmehr angenommen werden musste, dass das Feuer von einem unbekannten Täter gelegt wurde, nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. Schon am Freitag, 16.03.18, 23.19 Uhr, wurde der Brand eins Müllcontainers am DRK Kindergarten, Am Stadtpark 1, gemeldet. Zeugen haben kurz nach der Brandentdeckung gesehen, wie drei Personen in Richtung Rothenfelder Straße wegliefen. Glücklicher Weiser konnte die Feuerwehr das Übergreifend er Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. Die Fahndung nach den Tätern verlief am Freitagabend negativ, Ermittlungen wegen Brandstiftung wurden aufgenommen. Zeugen, die rund um die beiden Brandorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

