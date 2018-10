Polizei Gütersloh / Diebe stehlen Räder und Fahrzeugteile

Diebe stehlen Räder und Fahrzeugteile

Gütersloh - Gütersloh (CK) - In der Nacht zu Montag (22.10.) machten sich bislang unbekannte Täter an einem schwarzen Mercedes zu schaffen, der auf dem Parkplatz eines Imbiss am Kleeweg geparkt worden war.

Sie bockten das Auto auf Pflastersteine auf und montierten danach die Räder mit hochwertigen Bravus-Felgen ab. Zuvor bauten sie aus dem Fahrzeuginnenraum fachgerecht das Navigationsgerät und die Airbags aus. Die Beute muss einem Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Diebstahl machen? Wer hat in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen am Tatort oder in der Nähe gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

OTS: Polizei Gütersloh newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/23127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_23127.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869 0 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/