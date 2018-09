Polizei Gütersloh / Drei BMW-Aufbrüche

Drei BMW-Aufbrüche

Gütersloh - Rheda-Wiedenbrück (CK) - In der Nacht zu Dienstag (25.09.) öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam die Schlösser von drei BMW, die in der Bismarckstraße und in der Straße Am Rott geparkt worden waren. Aus den Innenräumen bauten sie Navigationsgeräte, die Lenkräder, Airbags und weitere technische Einrichtungen aus.

Mit ihrer Beute flüchteten sie dann in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Autoaufbrüchen machen? Wer hat in der Nacht zu Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Rott oder in der Bismarckstraße beobachtet?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Rheda-Wiedenbrück unter der Telefonnummer 05242 4100-0 entgegen.

