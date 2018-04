Polizei Gütersloh / Drei Verletzte bei Brand eines ...

Drei Verletzte bei Brand eines Mehrfamilienhauses

Gütersloh - Halle/Westfalen (SL) - Am Sonntag (08.04.2018, 18.55 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei durch Hausbewohner über den Brand eines Mehrfamilienhauses an der Straße Hartmanns Wäldchen in Halle / Westfalen informiert.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Flammen bereits aus einer Wohnung im Erdgeschoß des mit neununddreißig Personen bewohnten Hauses.

Die Bewohner hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Ein 49-jähriger Hausbewohner musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Außerdem wurden zwei 19 und 21 jährige Frauen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Neustädter Straße und die Straße Hartmanns Wäldchen weiträumig abgesperrt.

Nach Beendigung der Lösch- und Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr konnten die anderen Hausbewohner in das Mehrfamilienhaus zurückkehren.

Die Brandursache steht bislang nicht fest, so dass die betroffene Wohnung abgesperrt und beschlagnahmt werden musste. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

