Polizei Gütersloh / Einbrecher flüchten vor Bewohnerin

Einbrecher flüchten vor Bewohnerin

Gütersloh - Steinhagen (FK) - In der Nacht zu Freitag (23.03., 00.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Rote Erde eingebrochen. Die Einbrecher schlugen eine Scheibe im Erdgeschoss ein und gelangten so in das Haus. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten.

Eine Bewohnerin des Haues bemerkte die Täter. Diese flüchteten aus dem Haus, als sie auf sich aufmerksam machte. Bei der Beute handelt es sich um eine geringe Menge Bargeld.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden: Alle drei sind ca. 1,60 m groß und jugendlich. Alle waren dunkel gekleidet. Eine Person habe eine Mütze getragen und eine weitere eine "Blouson"-Jacke.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um die angegebene Tatzeit am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

