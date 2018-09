Polizei Gütersloh / Einbrecher kommen durch offene Terrassentür

Einbrecher kommen durch offene Terrassentür

Gütersloh - Rheda-Wiedenbrück (CK) - Am Sonntagabend (09.09.), vermutlich in der Zeit von 21.00 Uhr bis 23.30 Uhr, drang mindestens ein bislang unbekannter Einbrecher durch den Garten und die geöffnete Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gütersloher Straße ein. Zu diesem Zeitpunkt schlief die Bewohnerin auf dem Sofa im Wohnzimmer.

Die Täter stahlen dann Bargeld und Schmuck, womit sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Polizei sucht Zeugen? Wer hat an der Gütersloher Straße oder in der Nähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei in Rheda-Wiedenbrück unter der Telefonnummer 05242 4100-0 entgegen.

