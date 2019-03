Polizei Gütersloh / Einbruch am Elmersweg

Einbruch am Elmersweg

Gütersloh - Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntagmittag (10.02., 12.00 Uhr) und Mittwochabend (13.03., 21.00 Uhr) in ein Mehrfamilienhaus am Elmersweg eingebrochen.

Die Einbrecher hebelten eine Kellertür in dem Haus aus den Angeln. Anschließend entwendeten sie aus dem Kellerraum ein Fahrrad, eine Geschirrspülmaschine und ein Ceranfeld. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Aufgrund der Größe des Diebesgutes ist es wahrscheinlich, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug angereist sind. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

OTS: Polizei Gütersloh newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/23127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_23127.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869 0 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/