Polizei Gütersloh / Einbruch an der Berliner Straße - Täter ...

Einbruch an der Berliner Straße - Täter durch Bewohner gesehen

Gütersloh - Gütersloh (FK) - Am Donnerstagmorgen (28.02., 08.15 Uhr) ist ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung an der Berliner Straße, in der Nähe der Goethestraße, eingebrochen. Der Einbrecher ist durch ein aufgedrücktes Fenster in die Wohnung eingedrungen. Als er in der Wohnung stand, wurde er durch Hausbewohner ertappt. Daraufhin flüchtete er in unbekannte Richtung.

Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen nach nichts. Die Person war männlich, kann allerdings nicht weiter beschrieben werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat rund um den Tatort zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

OTS: Polizei Gütersloh newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/23127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_23127.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869 0 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/