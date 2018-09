Polizei Gütersloh / Einbruch in Gaststätte

Einbruch in Gaststätte

Gütersloh - Halle (CK) - Am frühen Freitagmorgen (21.09., 02.40 Uhr drang ein bislang unbekannter Einbrecher durch Einwerfen einer Fensterscheibe in die Innenräume einer Gaststätte an der Gartenstraße ein. Hier brach der Täter zwei Geldspielautomaten auf und flüchtete mit dem Münzgeld in unbekannte Richtung.

Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 170 bis 180 Zentimeter, schlanke, sportliche Figur, hell gekleidet, vermutlich weiße Hose, weißer Pullover, weißes Cappy.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat den Tatverdächtigen am Tatort oder in der Nähe gesehen oder kann sonst Hinweise zu ihm geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Halle unter der Telefonnummer 05201 8156-0 entgegen.

