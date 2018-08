Polizei Gütersloh / Einbruch in Grundschule - Werkzeug gestohlen

Einbruch in Grundschule - Werkzeug gestohlen

Gütersloh - Verl (CK) - In der Nacht zu Mittwoch (22.08.) drangen bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam in den Teil einer Grundschule an der Fröbelstraße ein, der sich zur Zeit im Neubau befindet.

In den Innenräumen des Neubaus brachen die Täter zwei Türen zu den Räumen auf, in denen Werkzeuge gelagert wurden. Mit diesen Werkzeugen - Schlitzfräsen, Staubsauger, Werkzeugkoffer für Elektrowerkezeug und anderen - flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Aufgrund der Menge des Diebesgutes ist anzunehmen, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grundschule gemacht? Wer kann sonst Angaben zu diesem Sachverhalt machen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

