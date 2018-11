Polizei Gütersloh / Einbruch in Tankstelle

Einbruch in Tankstelle

Gütersloh - Gütersloh (CK) - Am frühen Donnerstagmorgen (22.11., 02.05 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter durch Einwirken auf das Schloss einer rückwärtigen Tür in eine Tankstelle an der Neuenkirchener Straße ein.

Aus einem Lagerraum entwendeten die Einbrecher eine Geldzählmaschine sowie einen Schlüssel und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat am frühen Donnerstagmorgen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tankstelle an der Neuenkirchener Straße gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

