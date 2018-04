Polizei Gütersloh / Einbruch in Vereinsheim und Gaststätte

Einbruch in Vereinsheim und Gaststätte

Gütersloh - Versmold (CK) - In der Zeit von Sonntag bis Montag (22.-23.04.) drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam durch ein Fenster in die Innenräume eines Schützenvereinsheims an der Schützenstraße ein.

Hier durchsuchte er sämtliche Räume nach Wertgegenständen, wobei zwei Türen mit Gewalt geöffnet wurden. Mit alkoholischen Getränken und Pokalen flüchtete der Einbrecher schließlich wieder in unbekannte Richtung.

Auch eine Gaststätte an der Schützenstraße wurde vermutlich durch denselben Täter angegangen. Gegen 01.00 am Montagmorgen (23.04.) riss der Unbekannte Lampen, Fliegengitter und Kabel von zwei Türen und einem Fenster ab, gelangte jedoch nicht in die Innenräume.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Halle unter der Telefonnummer 05201 8156-0 entgegen.

