Polizei Gütersloh / Einbruch scheitert dank aufmerksamer Zeugin

Einbruch scheitert dank aufmerksamer Zeugin

Gütersloh - Versmold (FK) - Bislang unbekannter Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (17.05., 03.30 Uhr) versucht in ein Fußballstadion an dem Eingang des Caldenhofer Wegs einzubrechen.

Eine äußerst aufmerksame Zeugin wurde in der Nacht auf laute Geräusche an dem Tor aufmerksam. Sie sah, dass sich mindestens eine Person mit einem Hebelwerkzeug an dem Tor des Stadions zu schaffen machte. Daraufhin ergriffen der oder die Täter mit einem Auto die Flucht. Vermutlich fühlten sie sich durch die Zeugin gestört.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann weitere Hinweise geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

