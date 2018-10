Polizei Gütersloh / Einbruch - Wer erkennt dieses Feuerzeug von ...

Einbruch - Wer erkennt dieses Feuerzeug von André?

Gütersloh - Versmold/Kreis Gütersloh (CK) - In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag (09. bis 11.10.) drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Wiesenstraße ein, nachdem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt hatten. In den Innenräumen wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Vermutlich ohne Diebesgut flüchteten die Täter dann wieder in unbekannte Richtung (siehe Pressebericht der Polizei Gütersloh vom 12.10.18).

Im Rahmen der intensiven polizeilichen Spurensuche wurde in Tatortnähe ein blaues Feuerzeug mit handschriftlicher Kennzeichnung "André" aufgefunden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehen die eingesetzten Kriminalbeamten davon aus, dass dieses Feuerzeug vom Täter stammt und er dieses in der Nähe des Tatortes verloren hat.

Die Polizei bittet nun um Hilfe und fragt:

Wer erkennt dieses Feuerzeug mit dem Schriftzeug "André" oder kann Hinweise auf den Eigentümer geben? Wer kann sonst Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

