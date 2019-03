Polizei Gütersloh / Enkeltrickbetrüger erbeuten Bargeld

Enkeltrickbetrüger erbeuten Bargeld

Gütersloh - Gütersloh (FK) - Am Montag (18.03.) kam es in Gütersloh zu einem vollendeten Enkeltrick, bei welchem Unbekannte von einer 79-jährigen Dame einen fünfstelligen Betrag ergaunerten.

In dem Irrglauben, dass ihre Enkelin in Geldnot sei, übergab die ahnungslose ältere Dame an einem vereinbarten Ort in der Nähe des Malvenwegs den Bargeldbetrag an eine unbekannte Frau. Zuvor war die 79-Jährige telefonisch kontaktiert worden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat Autos oder Personen in der Nähe des Malvenwegs beobachtet? Jeder Hinweis kann wichtig sein. Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

