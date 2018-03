Polizei Gütersloh / Ertappter Einbrecher flüchtet vom Tatort

Ertappter Einbrecher flüchtet vom Tatort

Gütersloh - Versmold (CK) - Am Dienstagvormittag (13.03., 10.25 Uhr) beobachteten aufmerksame Zeugen einen bislang unbekannten Einbrecher, der soeben versuchte, die Scheibe der Terrassentür eines Hauses an der Straße Zum Hiddinghof einzuschlagen. Als die Zeugen den Mann ansprachen, flüchtete er unter einem Vorwand in unbekannte Richtung.

Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben:

Etwa 20 bis 30 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze Kurzhaarfrisur, Bluejeans, auffällige, hellblaue Regenjacke, sprach Deutsch ohne Akzent.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruchsversuch machen? Wer hat den Täter am Tatort oder in der Nähe beobachtet oder kann Hinweise zu der auffälligen hellblauen Regenjacke geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

OTS: Polizei Gütersloh newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/23127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_23127.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869 0 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de https://guetersloh.polizei.nrw/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/