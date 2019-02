Polizei Gütersloh / Exhibitionist in Senioreneinrichtung

Exhibitionist in Senioreneinrichtung

Gütersloh - Gütersloh (FK) - Am Samstagmorgen (23.02., 07.15 Uhr) betrat ein bislang unbekannter Mann über eine geöffnete Balkontür eine Wohnung einer Seniorenresident an dem Wilhelm-Florin Weg.

Als die Bewohnerin der Wohnung in das Wohnzimmer kam, saß der Mann auf dem Sofa und zeigte sich in schamverletzender Weise. Beim Erblicken der Dame flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Er konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 65 Jahre alt, ca. 185cm groß, schlank, kurze graue Haare und hatte einen langen grauen Bart. Er trug einen himmelblauen Trainingsanzug.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise und Angaben dazu unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

