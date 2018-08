Polizei Gütersloh / Frau im Rollstuhl bestohlen

Frau im Rollstuhl bestohlen

Gütersloh - Gütersloh (FK) - Wie erst am Dienstag bekannt wurde, wurde am Sonntagabend (26.08., 20.30 Uhr) eine 75-jährige Rollstuhlfahrerin an der Brackweder Straße / Senner Straße in Gütersloh-Friedrichsdorf bestohlen. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr zunächst an der Rollstuhlfahrerin vorbei, drehte dann um und nahm ihr im Vorbeifahren die Handtasche ab. Diese hatte die Dame mit einem langen Gurt um den Hals gelegt. Anschließend fuhr der Täter in Richtung Dorfmitte davon. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 20 Jahre alt, schlank, ungefähr 170cm groß und dunkelhaarig. Der Mann trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine Jeans. Die Handtasche war aus schwarzem Leder.

