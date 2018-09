Polizei Gütersloh / Fußballfans randalieren im Zug

Fußballfans randalieren im Zug

Gütersloh - Rheda-Wiedenbrück (RB) - Nach der Fußballbegegnung SC Verl - SC Rot Weiß Essen randalierte eine Gruppe von rund 19 Personen in den Zugabteilen des Regionalexpress auf ihrer Heimreise der Art, dass das Bahnpersonal die Polizei um Hilfe bat. Den zumeist alkoholisierten Personen wurde seitens der Bahn für diesen Zug auf Grund ihres Verhaltens die weitere Beförderung verwehrt. Die Polizei rückte mit 11 Streifenwagen und einem Diensthund an und hatte die Lage schnell unter Kontrolle. Insgesamt mussten vier Personen in Gewahrsam genommen und fünf Strafverfahren u.a. wegen Widerstand gegen die Polizei und Beleidigung eingeleitet werden. Ein weiteres Strafverfahren wird gegen einen Mitarbeiter der Bahn eingeleitet. Dieser hatte Pfefferspray im Beisein der Polizei gegen die Essener Fans eingesetzt. Nachdem die Hauptstörer aus der Gruppe entfernt wurden, beruhigte sich die Lage. Der Rest der Gruppe setzte seinen Weg mit dem nächsten Zug in Richtung Heimat fort.

