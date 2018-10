Polizei Gütersloh / Gemeinsame Presseerklärung der ...

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Gütersloh 31-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt

Gütersloh - Versmold (FK) - Am Montagabend (08.10., 18.17 Uhr) meldeten Zeugen der Polizei eine verletzte Person in einer kommunalen Unterkunft an dem Brüggenkamp in Versmold.

Die eingesetzten Beamten trafen vor Ort auf einen stark blutenden am Boden liegenden 31-jähriger Mann syrischer Herkunft. Dieser wurde durch die ebenfalls vor Ort tätigten Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass es zwischen zwei Bewohnern in der Gemeinschaftsküche sowie dem Flur der Unterkunft zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gekommen ist. In deren Verlauf nahm ein 38-jähriger Mann ein Messer und stach mindestens einmal auf den Kopf des 31-jährigen Mannes ein.

Der 38-jähriger Mann, ebenfalls syrischer Herkunft, wurde noch vor Ort festgenommen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Totschlags wurde gegen den 38-jährigen Mann eingeleitet.

