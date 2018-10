Polizei Gütersloh / Gemeinsame Presseerklärung der ...

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Gütersloh Festnahmen nach Serie von Einbrüchen

Gütersloh - Kreis Gütersloh (FK) - Nach umfangreichen Ermittlungen einer Ermittlungskommission der Kriminalpolizei Gütersloh wurden am Montag (15.10.) vier Einbrecher auf frischer Tat in einen Landhandel in Dülmen durch Spezialeinsatzkräfte festgenommen. Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen in Essen wurden vier weitere tatverdächtige Hehler und Mitglieder der Bande vorläufig festgenommen. Die beiden haupttatverdächtigen Hehler und die vier festgenommenen Einbrecher wurden am Dienstag (16.10.) einem Haftrichter vorgeführt. Gegen alle sechs Personen wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Dabei handelte es sich um fünf Männer zwischen 27 und 41 Jahren und eine 41-jährige Frau.

Die aus Rumänien stammende Tätergruppe steht im Verdacht in der ersten Jahreshälfte 2018 mindestens 17 Einbruchsdiebstähle in verschiedenen Bundesländern (Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein Westfalen) begangen zu haben. Im Bereich der Kreispolizeibehörde Gütersloh können nach derzeitigem Ermittlungsstand fünf Tatorte der Tätergruppe zugeordnet werden.

Ermittlungen laufen ebenfalls aufgrund der Tat in Dülmen und drei weiteren Versuchstaten in Haltern am See am Samstag (13.10.).

Durch die Tätergruppe wurde vorwiegend in Firmen eingebrochen, welche hochwertige Werkzeuge oder Gartengeräte vertreiben. Zudem wurden teilweise ebenfalls aufgefundene Tresore am Tatort aufgebrochen und darin enthaltenes Bargeld entwendet.

Die Täter nutzten häufig firmeneigene Fahrzeuge, um das Diebesgut von den Tatorten abzutransportieren. Nachdem die Beute in verschiedenen Depots eingelagert wurde, wurden die entwendeten Firmenautos willkürlich abgestellt.

Aktuell wird von einem Gesamtschaden von ca. 750.000 bis 1.000.000 Euro ausgegangen.

Bei der Durchsuchung wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt, welche derzeit ausgewertet werden.

