Polizei Gütersloh / Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Gütersloh - Schloß Holte - Stukenbrock (VT) Am Dienstag (12.06.2018) führten Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde auf der Flugplatzstraße in Schloß Holte-Stukenbrock von 15:15 Uhr bis 17:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen durch. Es zeigte sich erneut, dass im Kreis Gütersloh deutlich zu schnell gefahren wird. Bei den Geschwindigkeitsmessungen waren 40 Fahrzeugführer zu schnell. 36 Fahrer mussten ein Verwarngeld bezahlen und gegen 4 Verkehrsteilnehmer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet, da diese die Geschwindigkeit um mehr als 20 km/h überschritten hatten. Ein Kleintransportfahrer (zgg bis 3,5 t) wurde mit 89 km/h innerhalb der geschlossenen Ortschaft bei erlaubten 50 Km/h gemessen. Der 33 - jährige Oerlinghausener überschritt die zulässige Geschwindigkeit abzüglich einer Toleranz um 36 km/h und muss deshalb mit einem Bußgeld in Höhe von 160.- Euro, zwei Punkten in Flensburg und einen Monat Fahrverbot rechnen. Die Geschwindigkeitskontrollen werden im Kreis Gütersloh in unregelmäßigen Abständen fortgeführt.

OTS: Polizei Gütersloh newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/23127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_23127.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869 0 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/