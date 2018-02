Polizei Gütersloh / Jugendlicher Täter versucht Geld zu rauben

Jugendlicher Täter versucht Geld zu rauben

Gütersloh - Werther (CK) - Am Donnerstagabend (01.02., 18.35 Uhr) betrat ein etwa 15 bis 16 Jahre alter Jugendlicher einen Lebensmittelmarkt an der Weststraße. An der Kasse täuschte der junge Mann vor, ein Getränk bezahlen zu wollen. Zeitgleich hielt er ein Messer in Richtung des Mitarbeiters und forderte Geld.

Der 64-jährige Kassierer wich jedoch zurück und weigerte sich die Kasse zu öffnen. Er nahm zum Schutz ein Absperrgitter, das neben der Kasse stand und forderte den Räuber zum Verlassen des Marktes auf.

Das tat der Jugendliche dann auch. Ohne Beute flüchtete er aus dem Geschäft in Richtung Ahornweg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 15 bis 16 Jahre, 165 cm, schlank, dunkle Haare, hübsches Gesicht, dunkle Jacke, Rucksack auf dem Rücken, hatte ein Klappmesser mit langer Klinge dabei. Der Täter war von mitteleuropäischem Aussehen und sprach akzentfreies Deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem versuchten Raub machen? Wer hat den jungen Räuber, der schon häufiger im Supermarkt eingekauft haben soll, beobachtet oder kann sonst Angaben zu seiner Identität machen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Halle unter der Telefonnummer 05201 8156-0 entgegen.

